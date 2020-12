Chelsea-Krasnodar 1-1, le pagelle: Kepa impreciso, Berg fantasma

CHELSEA-KRASNODAR 1-1

Marcatori: 24' Cabella (K), 28' rig. Jorginho (C)

CHELSEA

Kepa 5 - Non riesce in alcun modo a dare sicurezza al reparto difensivo: chiamato al posto di Mendy, è tutt'altro che impreciso in occasione dell'iniziale vantaggio russo e in altre fasi della partita non è impeccabile negli interventi.

Azpilicueta 6 - Praticamente mai in difficoltà, gioca una partita solida senza alcuna sbavatura.

Rudiger 6 - Gli attaccanti del Krasnodar non incidono più di tanto, l'ex Roma li ringrazia e trascorre una serata di assoluta tranquillità.

Christensen 6 - Si muove bene in campo, fornisce buone risposte dal punto di vista della condizione fisica.

Gilmour 6,5 - Mai in sofferenza, brilla più del previsto lanciando ottimi segnali a Frank Lampard. Muove il pallone sempre nel modo giusto ed è impeccabile nei duelli con gli avversari.

Kovacic 6,5 - Sempre preciso e attento in mezzo al campo, è dai suoi piedi che nasce l'azione che porta Kralovec a decretare un calcio di rigore al Chelsea per un fallo subito da Abraham (Dal 75' Kanté s.v.)

Jorginho 6,5 - A centrocampo non si passa (quasi) mai. Il centrale italiano si presenta dal dischetto e non fallisce l'occasione che gli si pone davanti: gol importante perché incide sull'esito finale.

Havertz 6,5 - Gioca un bel primo tempo, muovendosi con continuità e grande ritmo nel reparto offensivo. Dimostra di avere voglia e "fame" di far male, ma non riesce ad andare a segno (Dal 75' Werner s.v.)

Emerson 6,5 - Nessun problema quando c'è da difendere, lucido e attento quando c'è da attaccare. In diverse circostanze cerca anche di mettersi in proprio e calciare in porta, ma questa non è la specialità della casa.

Anjorin 6,5 - Aveva giocato solo diciotto minuti in prima squadra prima di oggi: Lampard lo manda in campo dal primo minuto, il giovane attaccante parte col freno a mano tirato per poi accendersi col passare dei minuti. Ancora tanti "peccati di gioventù", ma il talento c'è e si vede: farà strada (Dall'81' Giroud s.v.)

Abraham 5 - Ha l'unico merito di essersi procurato il fallo da rigore. Per il resto, però, è stata una serata decisamente opaca per il numero 9 del Chelsea, mai realmente pericoloso negli ultimi metri.

KRASNODAR

Gorodov 6,5 - Non può nulla sul rigore trasformato da Jorginho ma si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Smolnikov 5,5 - Impossibilitato a proporsi in profondità, è costretto a giocare una partita di puro sacrificio a ridosso della propria area di rigore: spesso e volentieri si fa trovare in ritardo nei contrasti.

Martynovich 6,5 - Decisivo al 19' in chiusura su Abraham, è bravo a far valere la sua stazza sulle palle alte.

Kaio 4,5 - Ingenuo ad affondare Abraham nell'azione che porta al rigore dei "Blues". Sbaglia anche l'impossibile nel secondo tempo ma viene graziato da un Chelsea inconcludente: a un quarto d'ora dal termine viene bloccato da un problema fisico (Dal 74' Sorokin s.v.)

Ramirez 5 - Il nazionale ecuadoregno sente il peso di "Stamford Bridge": sull'esterno non riesce mai ad incidere e in difesa lasciare passare chiunque.

Olsson 6 - Gestione del pallone a centrocampo e nulla di più: era difficile chiedergli di meglio vista la caratura dell'avversario (Dal 79' Kambolov s.v.)

Cabella 6,5 - Regala una serie di grandi giocate dimostrando di essere l'unico trascinatore di questa squadra: freddissimo davanti a Kepa, abbandona la Champions ma ci delizierà sicuramente in Europa League. E' una certezza (Dal 79' Suleymanov s.v.)

Vilhena 6 - Calcia in porta da posizione defilata al 12' facendo suonare un campanello d'allarme in casa Chelsea. In mezzo al campo addomestica a dovere i palloni che transitano dalle sue parti, pur con qualche problema soprattutto sul pressing alto degli inglesi.

Wanderson 5 - Parte forte poi si spegne completamente con il passare dei minuti (Dall'80 Chernov s.v.)

Berg 4 - Se non fosse per la presenza del suo nome in distinta, sarebbe difficile dire se abbia giocato o meno: lo svedese conclude la gara con una manciata di palloni toccati e zero tiri nello specchio. Fantasma (Dal 90' Markov s.v.)

Claesson 5 - Gioca bene nel primo quarto d'ora ma non può bastare per far male ad una corazzata come quella di Lampard.