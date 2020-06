Chelsea, l'ex Ballack: "Timo Werner dovrà abituarsi ai ritmi frenetici della Premier League"

L'ex giocatore della nazionale tedesca e del Chelsea, Michael Ballack ha parlato del possibile trasferimento di Timo Werner dal Lipsia: "E' una buona decisione per entrambe le parti. Per Timo, perché se si adatterà lì, giocherà un calcio che gli si addice. Penso che abbia scelto un club con il Chelsea, perché avrà maggiori possibilità di giocare lì, il che è molto importante per lui. Ma in Premier League il ritmo è ovviamente molto più intenso che in Germania. Soprattutto per gli attaccanti è molto più intenso, ci sono molti più duelli", ha ammesso.