Chelsea, l'indizio: tre giocatori mettono "like" al fotomontaggio di Werner con i blues

Timo Werner al Chelsea è ormai cosa fatta. E un ulteriore indizio è dato dai social network, con alcuni giocatori del Chelsea a mettere un "like" a un post del popolare account 433 nel quale l'attaccante tedesco è immortalato (ovviamente con un fotomontaggio) con la maglia dei blues. Il primo ad apprezzare il post è il connazionale Antonio Rudiger, seguito anche da Tammy Abraham e Kepa Arrizabalaga. Werner, 24 anni, ha una clausola rescissoria da 60 milioni che verrà pagata per intero dal club londinese. Pronto per il giocatore un contratto quinquennale. Il Chelsea già a febbraio ha annunciato l'acquisto di Hakim Ziyech e punta adesso a rinforzare la corsia sinistra con Ben Chilwell dal Leicester.