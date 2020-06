Chelsea, l'obietto Chilwell libera uno fra Emerson Palmieri e Marcos Alonso

Il Chelsea ha deciso: Ben Chilwell, terzino del Leicester, è il principale obiettivo per la corsia sinistra dei Blues. Come si legge sulle pagine del The Athletic l'operazione appare decisamente costosa, visto che le Foxes hanno sparato altissimo: 90 milioni per il terzino sinistro. Difficilmente l'affare andrà in porto a quelle cifre, ma se il Chelsea dovesse riuscire a piazzare il colpo appare evidente che uno fra Emeson Palmieri e Marcos Alonso sarà messo sul mercato.