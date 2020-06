Chelsea, la gioia di Anjorin: "Qui da quando ho sei anni, ho subito firmato subito il rinnovo"

vedi letture

Ai taccuini del sito ufficiale del club, Tino Anjorin ha commentato il rinnovo di contratto con i Blues di cinque anni: "E' una bella sensazione. Sono qui da quando avevo sei anni e già calcare questi palcoscenici era bellissimo. Poi mi è stato offerto un altro contratto di cinque anni in più è incredibile. Non ho avuto esitazioni ma ho firmato subito perché giocare per il club dove ho sempre sognato di giocare è davvero speciale per me".