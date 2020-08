Chelsea, la 'rivoluzione Lampard' non si ferma: se parte Kepa tutto su de Gea

Il Chelsea non si ferma più. La squadra di Frank Lampard ha messo nel mirino anche David De Gea, in caso di partenza di Kepa. Il manager dei londinesi probabilmente darà il via libera per la cessione dello spagnolo: in caso di partenza i blues punteranno tutto sul connazionale dello United. Attenzione anche Jan Oblak, ma non sarà facile convincere i colchoneros. A riportarlo è TodoFichajes.