Chelsea, la trattativa per Werner ha origini lontane: blitz di Lampard prima del lockdown

La trattativa per portare Timo Werner al Chelsea è iniziata mesi fa. Come si legge sulle colonne del Daily Telegraph infatti, Frank Lampard e Petr Cech sono volati in Germania prima del lockdown per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento a Stamford Bridge.