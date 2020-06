Chelsea, Lampard allontana Havertz: "Gran giocatore, ma non abbiamo fatto offerte"

"Non c'è stata nessuna offerta per Havertz". Frank Lampard getta acqua sul fuoco, soprattutto su Kai Havertz. I blues, secondo quanto riportato da Sky Sports, si erano mossi per poter beffare la concorrenza sul giocatore classe 2000. La risposta del manager dei londinesi è stata chiarissima: "È un grande giocatore, ma non commenteremo i calciatori di altre squadre. Non è un nostro obiettivo, non abbiamo fatto nessuna offerta".