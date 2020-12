Chelsea, Lampard: "Avremmo potuto ottenere di più, ma stasera abbiamo fatto poco"

Al termine della gara persa contro l'Everton, l'allenatore del Chelsea Frank Lampard ha così commentato la partita: "Avremmo potuto ottenere almeno un punto dalla partita di oggi ma non siamo stati fortunati, non eravamo al meglio e non abbiamo fatto abbastanza per rompere la loro linea difensiva. Non abbiamo perso solo per l'errore di Mendy, non siamo stati bravi sulle seconde palle".