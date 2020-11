Chelsea, Lampard: "Calciatori sotto stress. Bisogna tornare alle cinque sostituzioni"

Il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, chiede la reintroduzione delle cinque sostituzioni in Premier League per evitare l'aumento di infortuni a seguito del calendario compresso che sta portando a troppi incontri ravvicinati: "Penso che sia un argomento da affrontare nuovamente on i club. La situazione non è cambiata da quando avevamo cinque sostituti alla ripresa del campionato. I giocatori sono sotto uno stress incredibile, specialmente coloro che giocano in Europa. Ovunque vi sono cinque sostituzioni ed è una cosa che dobbiamo rivalutare".