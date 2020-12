Chelsea, Lampard: "Diamo tempo ad Havertz per ambientarsi. A Werner serve fiducia"

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, commenta la condizione sottotono di Timo Werner e Kai Havertz: "La sensazione attorno a Kai è quella che accompagna qualsiasi calciatore prima dell'inizio della stagione. Lui ha iniziato alla grande, poi ha preso il Covid. Ora è tornato e tutti si aspettano che valga il costo del cartellino. Chiaramente abbiamo grosse prospettive su di lui. Tanti giocatori simbolo della Premier League ci hanno messo un po' ad avere successo. Alcuni hanno dovuto lasciare e poi tornare in Premier League per tornare grandi. Tutti sappiamo chi sono. Non sto dicendo che ci vorrà tempo per Kai, ma dobbiamo dargli tempo per ambientarsi dentro e fuori il campo. Questo sta succedendo e io sono molto contento di lui. Diamogli tempo, per noi e per i tifosi del Chelsea".

"Per quanto riguarda Timo è chiaro che un attaccante deve segnare con regolarità. semplicemente questo. Ma allo stesso tempo deve avere la forza mentale e la fiducia per affrontare periodi difficili. Succede a tutti gli attaccanti, storicamente nessun attaccante piò far gol in ogni partita per tutta la carriera. Non c'è alcun problema, deve trovare la giusta fiducia in area e i gol arriveranno. Senza dubbio".