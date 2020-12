Chelsea, Lampard: "Dispiaciuto per la sconfitta, li abbiamo rimessi in partita"

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato nel post partita della sfida persa contro il Wolverhampton: "Dispiaciuti per la sconfitta. Non penso stessimo giocando brillantemente, ma avevamo la gara sotto controllo sull'1-0. Pensavo che avremmo vinto. E' in quel momento che abbiamo consentito loro di tornare in partita e di sfruttare il momento e alla fine abbiam perso la gara".

Sulla seconda sconfitta consecutiva: "Beh, dipende da noi, no? Tutti hanno cantato le nostre lodi e io sono stato l'ultimo a farlo, perché il mio lavoro è mantenere la testa in entrambe le situazioni. Quindi non dovrei rimanere troppo deluso stasera, così come non sono diventato troppo euforico dopo il Leeds sulla scia di un percorso davvero buono. Chiaramente, quando ci comportiamo come abbiamo fatto oggi, non ci stiamo battendo per la gestione del gioco. Penso ancora che ci siano molti miglioramenti da fare all'interno del gruppo, quindi non direi di essere enormemente sorpreso".