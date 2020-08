Chelsea, Lampard: "Dobbiamo incolpare solo noi stessi, l'FA Cup non è una passeggiata"

Il manager del Chelsea Frank Lampard ha commentato la sconfitta in FA Cup contro l'Arsenal: "Abbiamo iniziato bene nei primi 10-15 minuti, siamo andati a segno e abbiamo creato alcune occasioni per poi avere il controllo della partita. Da quel momento possiamo solo incolpare noi stessi. Ci siamo specchiati troppo. Abbiamo iniziato a giocare con passaggi brevi come se fosse una passeggiata. Una finale di Coppa d'Inghilterra non può mai essere una passeggiata. Abbiamo permesso all'Arsenal di tornare in partita e da quel momento in poi è stato sempre più difficile. Nella ripresa siamo scesi in campo più brillanti. E' stato un periodo molto intenso per noi. I giocatori hanno dato tutto. In dieci uomini negli ultimi venti minuti è stata una sfida davvero difficile. Ovviamente siamo delusi stasera, ma nel corso della stagione tutto ciò che siamo riusciti a fare, arrivare dove siamo arrivati in campionato, è un grande traguardo".