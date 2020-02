vedi letture

Chelsea, Lampard dopo il ko col Bayern: "Abbiamo ancora tanto lavoro da fare"

Frank Lampard ha commentato in conferenza stampa il pesante ko del Chelsea contro il Bayern, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Il livello del Bayern Monaco è fantastico. Sono davvero forti. Lo sapevo. Non sarebbe stata dura se fossimo stati perfetti. Chiaramente non lo siamo stati. Non abbiamo dato del tu al pallone ed è la cosa di cui sono più deluso, dall'inizio alla fine della partita. Abbiamo sempre voluto giocare in casa, ce l'eravamo scrollati di dosso, ma certe volte ci ricaschi quando hai tutti gli occhi su di te. Chiaramente non dobbiamo guardarci indietro ora. Dobbiamo solo pensare a dove siamo e a ciò che siamo. Stiamo lottando per arrivare tra le prime quattro quest'anno e per riuscirci dobbiamo migliorare. Fra qualche settimana andiamo a Monaco con tanto orgoglio e vediamo cosa possiamo fare. Abbiamo visto come ci sia ancora tanto lavoro da fare. Ne ero consapevole quando ho accettato la panchina e ogni giorno a seguire come oggi. Dobbiamo lavorare tutti".