Chelsea, Lampard dopo ko col Liverpool: "Sul 4-3 sembrava potessimo recuperare"

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, analizza il ko contro il Liverpool (5-3) nel quale ci sono da evidenziare alcune lacune difensive, con Kepa sul banco degli imputati: "Non parlerei dei singoli in una partita in cui abbiamo concesso quei gol. Alcuni davvero bellissimi, come quella punizione. Sul 4-3 sembrava potessimo tornare a giocarci la partita. Avevo questa sensazione. Sappiamo a che livello siamo e sappiamo che se facciamo certi errori contro una squadra con la qualità del Liverpool succedono cose così. Ma ci sono state anche tante cose positive in questa partita e quindi non intendo di certo entrare in discussione sui singoli giocatori. Ora avremo due importanti sfide casalinghe da giocare in settimana. Sarà importante affrontarle tutti insieme: tifosi, giocatori, tutti".