Chelsea, Lampard esalta Pulisic: "Può diventare un grande giocatore"

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, elogia Christian Pulisic, protagonista di questa ripresa del campionato nel quale ha segnato due reti in altrettante partite: "Pulisic può diventare un grande giocatore, in Bundesliga faceva la differenza nonostante la giovane età. Quando è arrivato al Chelsea le aspettative erano tante ma non dimentichiamoci che ancora è molto giovane. Gli manca soltanto quel salto di qualità per portarlo ai livelli di giocatori come Sterling, Salah e Mané. L'importante è che capisca cosa bisogna fare per raggiungere quel livello, ma ha il giusto talento per riuscirci".