Chelsea, Lampard fa fuori Kepa! Solo panchina contro il WBA: "Non ha fatto bene col Liverpool"

vedi letture

Solo panchina per Kepa contro il West Bromwich Albion. Il portiere spagnolo infatti è stato escluso dall'undici titolare da Frankie Lampard che gli ha preferito Willy Caballero in questa occasione e prima della gara ha detto: "E' stato solo una scelta tecnica. Penso che Willy sia entrato bene contro il Barnsley e abbia giocato molto bene, abbia mantenuto la porta inviolata ed è in fiducia. Ovviamente Kepa ha avuto un momento difficile contro il Liverpool, lo sappiamo, quindi è stata la cosa migliore da fare per la partita".