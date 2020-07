Chelsea, Lampard: "Finale FA Cup ancor più difficile viste le circostanze"

vedi letture

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa della finale di FA Cup, in programma domani contro l'Arsenal: "Ovviamente quando arrivi in finale, vuoi vincere e alzare un trofeo nel primo anno al Chelsea sarebbe fantastico. Una finale è sempre difficile da vincere e forse lo è ancora di più per me in queste circostanze. Molti grandi allenatori hanno dovuto aspettare molto per vincere un trofeo. Ma voglio vincere questa finale non per me stesso ma per i giocatori e il club e per quello che abbiamo fatto quest'anno".