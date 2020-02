vedi letture

Chelsea, Lampard: "Fuori dalla Champions un fallimento? E' tutto nelle nostre mani"

Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa, aggiornando in primis sui ko e sugli infortuni. "Kante non sta bene, è un problema muscolare. Spero siano tre settimane. Pulisic? E' fuori, non c'è una data precisa di recupero, è un infortunio difficile. Loftus-Cheek? Non inizierà ma è nella squadra. Christensen è selezionabile, Abraham è al 70%".

Sul Tottenham. "Non credo sia un ottimo momento per affrontarli. Mancano Kane e Son ma sono in forma, hanno giocatori che possono sostituirli ed è un derby".

Sulla stagione. "E' un anno di transizione e i tifosi lo hanno capito. Ci rispettano e apprezzano quel che facciamo".

Su Kepa. "Deve continuare ad allenarsi e dimostrare di essere al top. Sono d'accordo col club, è una decisione sulle performances".

Sulla pressione. "La sento sempre, è uno sport di alto livello. Mi piacciono settimane così, sotto pressione, anche se è stato brutto perdere lunedì. Tutti scrivono che siamo fuori dalle prime quattro ma è un processo e la pressione c'è sempre".

Su Mourinho. "La nostra relazione è cambiata ma è sempre amicale e di reciproco rispetto".

Su un possibile fallimento fuori dalla top four. "Sono gli altri a dover giudicare, gli infortuni ci hanno condizionati. La posizione è nelle nostre mani ma sarà sempre più dura, le altre sono forti".