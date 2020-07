Chelsea, Lampard: "Havertz? Non è un nostro giocatore, penso al Liverpool"

Giornata di conferenza stampa per Frank Lampard, che ha parlato alla vigilia della sfida contro il Liverpool. Ecco le sue dichiarazioni, cominciando dalle voci di mercato su un imminente accordo con Kai Havertz: "Non voglio parlare di Havertz, è un calciatore di un’altra squadra. Sto pensando solo alla prossima partita che è molto importante per il futuro del Chelsea. L’ultima cosa che voglio fare è quella di parlare di calciatori che non sono nostri. Quando ho la possibilità di parlare con altri giocatori per convincerli a firmare, parlo principalmente del mio progetto di gioco".

L'avversario: "Il Liverpool ha disputato una stagione incredibile ed è normale che possa esserci un piccolo calo dopo aver tagliato il traguardo. Sono stati praticamente imbattibili per tantissimo tempo. Non penso agli ultimi risultati però, penso solo al Liverpool forte che abbiamo visto per gran parte della stagione ed è quello che mi aspetto. Saremo contenti di tributare la guardia d'onore a questa grande squadra. Ha meritato il titolo, abbiamo grande rispetto per loro".

Divario da colmare con Reds e City: "Abbiamo ancora molta strada da percorrere e dobbiamo essere realistici al riguardo, così come molti altri club. Liverpool e Manchester City hanno dimostrato un'incredibile costanza e sono arrivati a ottenere certi risultati solo attraverso il duro lavoro e grazie a giocatori fantastici e allenatori fantastici. Dobbiamo porci i nostri obiettivi e accorciare il divario".

La Champions indice di prestigio: "Era l'obiettivo numero uno dall'inizio della stagione, un indicatore della forza e del prestigio del club- Abbiamo fatto molto negli ultimi 10-15 anni. Quest'anno ci siamo impegnati duramente per essere lì e, se ce la faremo, ne sarò felice".

Infine, un annuncio: "N'Golo Kanté non ci sarà. Non è al meglio della condizione e non vogliamo rischiarlo".