Chelsea, Lampard: "Il prossimo anno dobbiamo iniziare a colmare il gap con Liverpool e City"

vedi letture

Frank Lampard ha commentato il successo del Chelsea contro il Norwich che manterrà anche per il 36° turno i blues in zona Champions: "Credo possiamo essere piuttosto felici di dove siamo; ma non voglio parlare troppo presto, ci sono ancora gare decisive per la classifica. Però chi avrebbe detto che saremmo stati terzi e ancora in lizza per FA Cup e Champions League? So che sarà dura, ma abbiamo superato la fase a gruppo. Si vedono i cambiamenti della squadra e dei giovani. Tanti dei nostri giocatori erano in prestito nella scorsa stagione, molti di loro erano in Championship. Possiamo essere soddisfatti, ma credo davvero ci sia ancora tanto lavoro da fare. Non dovremmo montarci la testa. Il gap con Liverpool e City in termini di punti è chiaro, la nostra situazione è quella di una squadra in costruzione. C'è ancora tanto da fare. Sono felice, ma desidero molto di più. E quando torneremo in campo nella prossima stagione, comunque finisca quella in corso, dovremo lavorare per iniziare a chiudere il gap. E sarà un lavoro decisamente duro".