Chelsea, Lampard insoddisfatto: "La nostra reazione non è stata sufficiente"

vedi letture

Frank Lampard, manager del Chelsea, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Bournemouth. Ecco le sue parole riportate da Fottoball.London: "Sono soddisfatto della reazione, ma abbiamo iniziato piano e non siamo riusciti a muovere bene la palla. Abbiamo controllato il possesso, ma la nostra reazione non è stata sufficiente. Abbiamo avuto tante occasioni che non sono state sfruttate, ma ci succede spesso in questa stagione".

Il tecnico dei londinesi ha parlato anche della prestazione di Alonso e degli accorgimenti tattici: "Sono contento per Marcos Alonso. difesa a tre? L'abbiamo già provata, ci dà maggiore stabilità", ha concluso l'allenatore dei Blues.