Chelsea, Lampard: "Jorginho non più rigorista? Era il momento di cambiare"

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato nel post partita della sfida vinta dai Blues contro il Rennes: "Sono contento del nostro approccio a inizio partita, che non è stato tanto valido a fine partita. Werner è un giocatore facile da gestire. L'ho lasciato in campo perchè pensavo avesse la resistenza per giocare 90 minuti. La connessione con Abraham è stata buona e per Werner ci sono comunque le possibilità di entrare in area anche giocando in quella posizione. Rigore non tirato da Jorginho? Ho deciso di cambiare e ho parlato con lui. Jorginho ha preso bene la decisione".