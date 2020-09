Chelsea, Lampard: "Loftus-Cheek può andare via in prestito, c'è molta concorrenza nel suo ruolo"

Il manager del Chelsea Frank Lampard ha parlato del futuro di Ruben Loftus-Cheek che potrebbe essere lontano da Londra: "E' possibile che Ruben vada via in prestito per giocare. Penso che sarebbe un bene per lui. Vuole giocare ma la realtà è che c'è molta concorrenza al Chelsea nel suo ruolo".