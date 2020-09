Chelsea, Lampard: "Mendy? No comment. Tomori-Everton? Per me può giocare con noi"

Intervenuto in conferenza stampa, Frank Lampard ha parlato anche del mercato del Chelsea e delle novità in arrivo, come il portiere Edouard Mendy: "È un giocatore del Rennes, per cui non è un titolare di cui parlare in questo momento". Sul possibile trasferimento di Tomori all'Everton: "Non sono a conoscenza di queste voci. Fikayo si è allenato con noi oggi ed è in lizza per una maglia per la partita contro il Brighton".