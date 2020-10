Chelsea, Lampard: "Mi aspettavo molto da Ziyech, stiamo andando nella giusta direzione"

vedi letture

La rotonda vittoria sul Burnley segna il ritorno al successo in Premier League per il Chelsea, e conferma il momento positivo dei Blues che in Champions League guidano la classifica del gruppo E. Nonostante i tanti cambi nella formazione, il tecnico Frank Lampard ha ottenuto buoni riscontri da tutti i giocatori scesi in campo.

"Penso che sia stata una prestazione molto completa -riporta Chelseafc.com-. Il Burnley sa renderti le cose difficili, devi difendere bene la tua area. Volevo che questo fosse uno degli obiettivi di oggi, l'altro era il modo in cui sviluppiamo gioco quando abbiamo palla. Questo è ciò che mi ha davvero soddisfatto oggi: alcuni dei passaggi e dei movimenti della squadra, dal primo minuto fino alla fine della partita, sono stati molto buoni e mi sembra un bel passo avanti."

Sulla prestazione di Ziyech:

"Mi aspettavo molto da lui perché conoscevo le sue qualità, la sua visione del passaggio, la capacità di ricevere, crossare e fare assist, ma quello che ho visto da quando è qui è anche la sua personalità quando gioca. Vuole la palla, e anche il suo ritmo è molto buono, ci ha dato una grande spinta. Due partite in pochi giorni sono state un buon test dopo essere stato fuori a lungo, ma è stato davvero un buon inizio per lui."

Un aggiornamento sulle condizioni di Pulisic:

"Ha avvertito un piccolo fastidio al tendine del ginocchio durante il riscaldamento, quindi abbiamo dovuto tenerlo fuori. Dovrà sottoporsi agli esami. Era in forma e ha giocato tre partite, quindi ovviamente è frustrato."

Per il Chelsea è la quarta partita consecutiva senza subire gol.

"La rete inviolata è un ottimo segno per la squadra. Thiago Silva ed Edu Mendy ci hanno aiutato moltissimo, ma è importante anche la mentalità di gruppo nel modo in cui difendiamo. Questo fa parte del processo quando lavori con nuovi giocatori. Se mantieni la porta inviolata e fai gol, stai andando nella giusta direzione".