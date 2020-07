Chelsea, Lampard: "Non ho dubbi sulla professionalità di Willian. Il campo parla per lui"

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa di Willian: "Conosco Willian da tanti anni, siamo stati anche compagni di squadra e ora sono il suo allenatore. Se qualcuno avesse dei dubbi sulla professionalità credo che il suo comportamento dopo il ritorno in campo parli per lui. Da lui mi aspetto semplicemente che continui a lavorare come ha fatto durante tutta la stagione".