Chelsea, Lampard: "Non possiamo giocare così, ma non sono preoccupato per la classifica"

Brutta sconfitta per il Chelsea, battuto 3-0 dallo Sheffield United. "Stavano meglio di noi, fisicamente, mentalmente e con la palla. Erano più forti di noi", ha ammesso Frank Lampard dopo la gara. "Lo Sheffield è una buona squadra e se vieni qui e non sei all'altezza, questo comporta la sconfitta. Eravamo troppo lenti, ma ho imparato molto da questa sconfitta. Oggi non sono preoccupato per la qualificazione in Champions. Tutto ciò che farò è sedermi e guarderò le partite per considerare ciò che vogliamo fare. Ma mi preoccupo di più come abbiamo giocato. Vedremo cosa faremo contro il Norwich, perché non possiamo di certo giocare nuovamente così".