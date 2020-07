Chelsea, Lampard: "Non potevo chiedere di più. Giroud un esempio straordinario"

Con una prova di grande compattezza, il Chelsea ha battuto il Manchester United nella seconda semifinale della Emirates FA Cup, conquistando la finale. Il manager dei Blues Frank Lampard ha espresso la propria soddisfazione ai canali ufficiali del club nel post partita di Wembley:

"Sono molto orgoglioso della squadra oggi, non potevo chiedere più di quello che mi hanno dato, a parte forse un paio di gol in più! Questo potrebbe essere sorprendente da dire quando giochi contro una squadra con la qualità del Manchester United, ma ciò che mi ha colpito di più è stata l'etica del lavoro. Abbiamo giocato con un modulo che non usavamo da un po' e sono stato sorpreso di vedere i giocatori adattarsi. Penso che siamo andati molto bene fin dall'inizio della partita, poi quando loro hanno cambiato modulo, siamo andati ancora meglio. I ragazzi hanno fatto tutto ciò che io e lo staff abbiamo chiesto.

Mi è piaciuto vedere che i nostri terzini si alzavano per impedirgli di giocare, il centrocampo è stato eccellente - Jorginho, Kovacic, Mount - poi Giroud più di tutti. Sono davvero orgoglioso dei ragazzi. Oggi è stata una performance piena di carattere, personalità e abbiamo avuto leader in tutto il campo. I giocatori devono prendere fiducia da questo e continuare a farlo. Hanno dato il massimo fino alla fine contro un avversario davvero di alto livello, che è entrato in campo in gran forma."

Sull'episodio dell'errore di de Gea in occasione del raddoppio di Mount:

"Spesso ci si concentra sui portieri quando commettono errori. Tutto quello che ho detto a Mason durante l'intervallo è che volevo vederlo colpire più la palla e fortunatamente tre minuti dopo averlo detto, lo ha fatto!"

Una menzione speciale per Olivier Giroud:

"Giroud dà un esempio straordinario. Continua ad allenarsi bene, aveva l'atteggiamento più positivo possibile e trasuda professionalità. So cosa può fare, la presenza e la qualità che ha. Dobbiamo assicurarci di lavorare intorno a lui, è stato grandioso e i giovani giocatori dovrebbero vedere in lui tutto ciò che serve per essere un professionista."

Sulla preparazione della semifinale e sui prossimi impegni:

"Negli ultimi giorni ci siamo concentrati molto sui pericoli dello United: corrono dietro, hanno velocità in attacco e con Fernandes riescono a coprire bene gli spazi tra le linee. Ora abbiamo la finale. L'Arsenal è un avversario al nostro livello, lo sappiamo, ma prima abbiamo due finali in campionato questa settimana.

'Il recupero sarà importante per noi e ci concentreremo di nuovo sul campionato ora, ma ovviamente sarà una grande occasione. È un derby di Londra contro una buona squadra, e avremo la possibilità di vincere un trofeo".