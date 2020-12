Chelsea, Lampard: "Partita complicata, abbastanza contento per il risultato"

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 1-1 a "Stamford Bridge" contro i russi del Krasnodar: "Quella di stasera è stata una partita complicata ma sono abbastanza contento per il risultato che abbiamo ottenuto. Hudson-Odoi e Ziyech dovrebbero rientrare tra circa due settimane, penso sia una buona notizia per noi. Gilmour? Non so ancora cosa accadrà, potrebbe continuare l'avventura insieme a noi oppure andare a farsi le ossa in prestito in un altro club: al momento voglio solo assicurarmi che il suo percorso di crescita sia il migliore possibile. Anjorin? In allenamento ha dimostrato di avere le capacità per giocare a questo livello e oggi lo ha dimostrato, muove bene il pallone ed è a posto fisicamente: visti i tanti giocatori indisponibili, ci sarà molto utile anche nelle prossime partite".