Chelsea, Lampard: "Puniti da tre errori difensivi, serve tempo ai nuovi giocatori"

Dopo il 3-3 conquistato in casa del West Bromwich, nonostante i tre gol di svantaggio, il tecnico del Chelsea Frankie Lampard ha detto: "Abbiamo fatto tre errori difensivi sui tre gol, il che ha reso tutto molto difficile. Abbiamo controllato la partita a parte questo. Abbiamo avuto delle occasioni e la domanda era quanto carattere avremmo avuto nel secondo tempo. Ho sempre pensato che avremmo potuto farcela, ma sono ancora due punti persi. Il movimento della palla è stato lento nel primo tempo, serviva più velocità e così siamo diventati più pericolosi. Dobbiamo accettare il fatto che serve tempo con i nuovi giocatori", ha detto Lampard che sulle prossime gara ha detto: "Abbiamo due grandi partite in arrivo contro Tottenham e Crystal Palace. Mi aspetto di vedere un miglioramento nelle nostre prestazioni. Ma in termini di forma fisica della squadra, solo dopo la sosta per le nazionali mi aspetto di vederci al nostro livello reale, soprattutto in termini di possesso palla, perché non abbiamo ancora avuto il tempo di lavorarci".