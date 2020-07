Chelsea, Lampard scherza su Pedro e Willian: "Grazie per avermeli ricordati"

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa rispondendo a una domanda su Willian e Pedro in merito al loro possibile impiego tra FA Cup e Champions in agosto: "Mi cogli un po' impreparato su questa cosa. Presumo potranno completare la stagione. Ma non vorrei dire cose che poi potrebbero risultare inesatte, perché in questo momento mi sto preoccupando di Liverpool e Wolves prima di tutto. Grazie per avermi ricordato della cosa. Mi assicurerò che avremo valutato non solo il valore di Willian in questa fase di ripresa. Pedro non ha giocato molto, ma vista l'importanza della loro esperienza, spero chiaramente che rimangano con noi fino alla fine". Poi parlando di Havertz come potenziale nuovo acquisto dei Blues: "Non voglio parlare di lui, è un giocatore di un'altra squadra. Sto pensando solo alla prossima gara che è molto importante per il futuro del Chelsea. L'ultima cosa che voglio fare è parlare di giocatori che non sono nostri".