Chelsea, Lampard: "Sconfitta che brucia, ora testa agli altri impegni"

vedi letture

Le dichiarazioni di Lampard dopo la sfida di Carabao Cup tra Tottenham e Chelsea.

Il Chelsea esce dalla Carabao Cup, sconfitto ai calci di rigore dal Tottenham nella sfida valida per gli ottavi di finale. A fine gara, il tecnico dei Blues Frank Lampard ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Sono dispiaciuto per la sconfitta, perdere così fa male. Sappiamo che, nella lotteria dei rigori, può succedere di tutto. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo per qualità e intensità, poi nella ripresa siamo calati e abbiamo sofferto maggiormente il loro pressing. La mia è una squadra giovane e talentuosa, che ha ampi margini di miglioramento: questo lo sapevamo, al di là di come sarebbe andato il match di questa sera. Ora dobbiamo concentrarci sulle altre competizioni ovvero il campionato, la FA Cup e la Champions League".