Chelsea, Lampard: "Sempre avuto un buon rapporto con Mourinho ma ora voglio batterlo"

Domani il Chelsea affronterà il Tottenham e Frank Lampard ritroverà il suo maestro José Mourinho. Il tecnico dei Blues in conferenza stampa ha parlato così del suo rapporto con lo Special One: "Ho lasciato il Chelsea nel 2014 e la mia vita è andata in direzioni diverse, e quando sei un professionista in genere sei così consumato e impegnato nella tua vita che il rapporto cambia. Siamo sempre stati molto cordiali. Se vedo Jose, se parlo di lui o se ci scambiamo messaggi, abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Naturalmente ora, che siamo manager di grandi club rivali, penso che questo cambi il rapporto. Non in modo negativo, non ho problemi con lui. Siamo persone molto competitive e vogliamo fare bene entrambi".