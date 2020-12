Chelsea, Lampard si nasconde: "Tanti giocatori nuovi, non siamo ancora squadra da titolo"

Ai microfoni di Sky Sport UK, nel giorno del boxing day, ha parlato il tecnico del Chelsea Frank Lampard spiegando come a suo avviso i Blues non siano ancora una squadra da titolo nonostante gli ingenti investimenti nel mercato estivo: “Per il momento sono felice ma serve di più. Vogliamo essere competitivi per il titolo, ma dobbiamo accettare il fatto che è un processo step by step. Ne abbiamo già fatti alcuni, ma so che abbiamo il potenziale per farne ancora tanti altri. Abbiamo preso tanti giocatori e alcuni di loro hanno bisogno di tempo, per questo non mi pongo obiettivi a lungo termine. Stiamo cercando di colmare il gap visto in questi anni con Liverpool e Manchester City”.