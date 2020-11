Chelsea, Lampard: "T. Silva già un riferimento per la squadra. Pulisic e Havertz out domani"

A seguito del faraonico mercato estivo portato a termine del Chelsea era il fronte offensivo il reparto che veniva maggiormente considerato fra quelli dei Blues, complice l’arrivo di elementi come Werner, Havertz e Ziyech. Contro il Rennes in Champions League, invece, per la formazione londinese è arrivato il quinto Clean Sheet consecutivo, il terzo su tre gare di Champions League. “E’ solo merito del duro lavoro fatto in allenamento - ha spiegato Frank Lampard in conferenza stampa, con alla base una volontà collettiva di non subire gol. Adesso però non dobbiamo certo rilassarci per il risultato ottenuto. Anche perché lo Sheffield è una squadre che vale ben più di quanto la classifica sta raccontando in questo momento e il loro manager Chris Wilder è davvero fantastico”.

Il tecnico dei Blues ha poi annunciato l’indisponibilità di Christian Pulisic per la gara di domani: “Christian non sta bene e non ci sarà. Allo stesso tempo sarà assente anche Havertz ancora in isolamento per la sua positività al Covid-19. Kepa, invece, tornerà fra i disponibili anche se sente ancora un po’ di dolore alla spalla”.

Spazio infine all’analisi dei giocatori che invece domani saranno in campo: “Thiago Silva è diventato in poco tempo un punto di riferimento e tutta la squadra lo prende come esempio e questo è importante. Werner? Avevo pensato di farlo riposare con il Burnely ma non è stato possibile. Detto questo non credo di tenerlo fuori domani anche perché sta veramente molto bene fisicamente”.