Chelsea, Lampard: "Thiago Silva si riprenderà dall'errore. Grande prova di Hudson-Odoi"

vedi letture

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha commentato così il pareggio 3-3 contro il West Bromwich Albion: "Fare certi errori in difesa rende sempre difficili queste partite in Premier. Ma i ragazzi hanno mostrato un gran carattere in una posizione nella quale non ti vuoi mai trovare. L'errore di Thiago Silva? Il brasiliano sarà utilissimo al Chelsea e si riprenderà. Anche perché il resto della prestazione è stata buona. Grande reazione di Hudson-Odoi oggi, entrando e facendo la differenza. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Ci vuole continuità ed esperienza".