Chelsea, Lampard: "Turnover con il Siviglia, ma non prenderemo la sfida alla leggera"

"Siamo perfettamente in forma e pronti per partire". Così Frank Lampard, tecnico del Chelsea, alla vigilia della sfida di Champions League con il Siviglia. "Ci saranno alcuni cambi di formazione, alcuni giocatori hanno giocato molto e nelle prossime settimane ci sarà un calendario impegnativo. Chi invece ha giocato meno, si è allenato bene e per loro domani ci sarà spazio. Siamo già qualificati al turno successivo, ma non vogliamo prendere alla leggera questa sfida".

Lampard ha poi speso parole di elogio per il giovane Billy Gilmour

"Billy è in forma adesso, ha un ottimo atteggiamento e si allena molto bene. Sta tornado ai suoi livelli, ha avuto un grande impatto e sarà importante per il club".