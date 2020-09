Chelsea-Mendy su indicazione di Cech, Granovskaia: "E' stato lui a sceglierlo"

In merito all'acquisto da parte del Chelsea di Edouard Mendy, portiere senegalese dal Rennes, si è espressa Marina Granovskaia, dirigente dei Blues, che ha rivelato l'origine di questa operazione di mercato: "E' stato Petr Cech, assieme al suo staff, ad identificarlo come il giocatore più adatto per completare il nostro parco portiere ed è per questo che è stato l'unico nostro obiettivo".