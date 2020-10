Chelsea, Mendy supera Kepa e diventa titolare: "Io, lui e Caballero formiamo un gruppo unito"

Edouard Mendy è diventato il portiere titolare del Chelsea, superando Kepa Arrizabalaga nelle gerarchie di Franck Lampard. L'estremo difensore senegalese ha commentato l'inizio della sua avventura al Chelsea: "Kepa mi ha augurato buona fortuna prima del mio primo match. Io, lui e Caballero formiamo un gruppo-portieri unito. Questo è un bene per noi e per il resto della squadra. Per convincermi a venire qui Lampard e gli altri esponenti del Chelsea mi hanno assicurato che questo sarebbe stato il miglior passo per continuare a crescere, non ho pensato se fossi titolare o meno".