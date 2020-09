Chelsea-Mendy, visite entro 48 ore, poi l'ufficialità. A seguire 15 giorni di quarantena

Fra Chelsea e Rennes è tutto ok. Edouard Mendy sarà il prossimo portiere dei Blues. Un'operazione che i londinesi hanno portato a termine nel weekend per circa 30 milioni di euro (24 milioni di pare fissa più 6 di bonus) e che permetterà a Frank Lampard di avere un estremo difensore congeniale alle proprie idee di calcio.

Qual è adesso il programma che attende il classe 1992? A fare il punto della situazione è France Football che parla di visite mediche entro le prossime 48 ore e a seguire l'ufficialità dell'operazione. Per vedere Mendy in campo con la maglia del Chelsea, però, occorrerà ancora attendere qualche giorno. I protocolli anti-Covid attualmente in vigore nel Regno Unito impongono una quarantena di 15 giorni a tutti coloro che provengono dalla Francia. Protocolli che i Blues così come tutte le altre società di Premier League stanno cercando di ammorbidire per avere i nuovi acquisti il prima possibile a disposizione.