Chelsea, nei prossimi giorni nuovi contatti per Havertz. Il Leverkusen chiede 100 milioni

Secondo quanto riportato da ESPN, il Chelsea è pronto a passare all'attacco per Kai Havertz e nei prossimi giorni verranno intensificati i contatti. Il Bayer Leverkusen chiede per il suo gioiello 100 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva per i blues che contano di chiudere a 80. Ci sarebbe già, invece, l'accordo col giocatore per un contratto quinquennale. Classe 1999, Havertz ha chiuso la stagione segnando 18 reti in 45 partite.