Chelsea, niente progetto per il nuovo stadio a causa dell'attuale situazione economica

vedi letture

Il calcio ai tempi del coronavirus sta affrontando una profonda crisi economica e allora anche il Chelsea deve arrendersi all'evidenza di non poter presentare un progetto per la costruzione del nuovo stadio entro il 31 marzo, come stabilito dalle autorità, a causa dell'attuale situazione economica: "Il Chelsea Football Club riconosce che il permesso di pianificazione che aveva ottenuto per un nuovo stadio scadrà il 31 marzo 2020. Siamo grati a tutti i nostri fan e alle parti interessate, in particolare Hammersmith e Fulham Council, per la loro pazienza e comprensione in materia. Continueremo a considerare le nostre opzioni per un nuovo stadio, se le condizioni economiche dovessero migliorare", recita il comunicato ufficiale dei Blues.