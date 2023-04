Chelsea, non solo Lukaku: Pochettino vuole tenere anche Joao Felix. L'Atletico cederà?

In Inghilterra sono convinti: il primo obiettivo di Mauricio Pochettino, prossimo allenatore del Chelsea, sarà quello di valorizzare il patrimonio tecnico dei Blues. Oltre a voler confermare Romelu Lukaku, convinto che possa essere ancora utile alla causa, il tecnico argentino non vorrebbe privarsi di Joao Felix: il portoghese, secondo The Sun, è "perfetto per far coppia con il belga", anche se l'Atletico reclama 100 milioni per una cessione a titolo definitivo. I londinesi puntano a un nuovo prestito oneroso, assicurando il pagamento di tutto lo stipendio.