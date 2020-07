Chelsea-Norwich, le formazioni ufficiali: Jorginho dal 1', in attacco c'è Giroud

vedi letture

Frank Lampard sente il fiato sul collo di Leicester e Manchester United e non può sbagliare nella sfida contro il Norwich già retrocesso. Il Chelsea schiera Jorginho in cabina di regia e Giroud in avanti, mentre gli ospiti si affidano a Drmic come riferimento offensivo. Ecco le formazioni ufficiali:

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Pulisic.

Norwich (4-1-4-1): Krul; Aarons, Godfrey, Klose, Lewis; Tettey; Hernandez, McLean, Rupp, Cantwell; Drmic.