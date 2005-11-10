Il Chelsea vuole fare sul serio per Alex Scott nel mercato di gennaio. Lo riporta questa mattina il Daily Mirror: i Blues intendono spingere per il centrocampista inglese del Bournemouth, già inseguito senza successo nell'ultima sessione estiva.

Il precedente estivo e la posizione del Bournemouth

In estate il club londinese si è visto respingere un'offerta da 64 milioni di sterline per il giocatore, oggi 23enne e al Bournemouth dall'agosto 2023, quando arrivò per circa 25 milioni. Dopo una serie di incontri con gli agenti di Scott le Cherries hanno cambiato posizione e sarebbero ora disposti a trattare già a gennaio. Il Bournemouth, però, si aspetta offerte vicine alla propria valutazione e si prepara all'addio: un incasso che supererebbe il record del club, i 60,2 milioni di sterline versati dal Manchester City per Antoine Semenyo nel gennaio di quest'anno.