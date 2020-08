Chelsea, per Havertz è ormai questione di pochi giorni. Affare da 90 milioni di sterline

Secondo quanto riportato da Sky Sports, Kai Havertz è pronto a diventare un giocatore del Chelsea nei prossimi giorni. L'affare si sta chiudendo con il Chelsea pronto a spendere 90 milioni di sterline per il trequartista del Leverkusen. In giornata il tecnico delle "aspirine", Peter Bosz, ha confermato di non aspettarsi più il giocatore agli allenamenti, dando ormai per definito il suo trasferimento in Inghilterra.