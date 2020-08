Chelsea, per la difesa proposto Thiago Silva a parametro zero

vedi letture

Sirene inglesi per Thiago Silva. Il difensore e capitano del PSG che al termine della stagione in corso saluterà il club transalpino per scadenza di contratto, secondo quanto riportato dal Daily Telegraph nella sua versione online sarebbe stato proposto al Chelsea per rafforzare il fronte difensivo della formazione di Franck Lampard.