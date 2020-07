Chelsea, piace l'ex Roma Digne: ma Ancelotti non vuole rinunciare al francese

Il Chelsea non molla la presa nei confronti dell'ex Roma Lucas Digne, oggi all'Everton. Il francese piace ai Blues, ma al momento Carlo Ancelotti non vuole lasciar partire l'esterno sinistro. Come riportato dal Mundo Deportivo, l'ex allenatore del Napoli vuole trattenere le pedine fondamentali in vista della prossima stagione.