Chelsea, previste per questo fine settimana le visite mediche di Mendy

E' pronto a diventare un nuovo giocatore del Chelsea Edouard Mendy. Secondo quanto riporta il Daily Star, in questo fine settimana l'ormai ex portiere del Rennes effettuerà le visite mediche con il club londinese dopo di che firmerà il suo contratto per una nuova avventura in Blues pronta a cominciare.